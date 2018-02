Allerta ciclone Africano

(Fotogramma)

Weekend all'insegna del ciclone. Il secondo fine settimana di febbraio vedrà una bassa pressione africana interessare le nostre regioni più meridionali, con possibilità di precipitazioni anche localmente intense. Queste le previsioni, nel dettaglio, degli esperti del sito ilmeteo.it

OGGI - Al Nord cielo parzialmente nuvoloso o localmente coperto. Rare precipitazioni, se non qualcuna sparsa al Nordovest, segnatamente sul cuneese, nevosa a quote collinari. Al Centro: qualche piovasco pomeridiano possibile sulla Sardegna. Più sole sul resto delle regioni, salvo locali e temporanee coperture. Al Sud: al mattino instabile con nubi e precipitazioni anche intense su Sicilia centro-orientale, Calabria e Puglia centro-meridionale. Instabile su potentino, materano e salernitano. Più soleggiato altrove. Nel pomeriggio inizia a migliorare in Sicilia, ancora piogge diffuse su Calabria e Salento, qui con rischio nubifragi. Nevicate diffuse sull'Appennino sopra i 700/800 metri.

DOMANI - Le piogge saranno più probabili su palermitano e messinese tirrenici, e sulla Puglia centro-meridionale. Sul resto d'Italia cielo poco o parzialmente nuvoloso, salvo temporanee coperture, specie in Sardegna dove si potranno verificare dei piovaschi dal pomeriggio.

TEMPERATURE - È attesa una diminuzione al Sud, soprattutto nei valori massimi. Valori stazionari sul resto delle regioni.