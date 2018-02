Arrestato rapper Malacarne

(Youtube /MALACARNE #Santana)

E’ intervenuto in difesa di un amico che, a seguito di un diverbio scaturito per futili motivi, si è ritrovato con un coltello puntato alla gola. Un intervento che ha visto il 20enne albanese Aldi Shipliati, residente a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia, bomber dell’Arcetana Calcio, rischiare la vita. Secondo gli inquirenti, Shipliati è stato infatti raggiunto da tre coltellate, di cui una all’addome, che hanno comportato, per la loro profondità e l’interessamento di organi vitali, uno shock emorragico, tanto da fare sì che il 20enne fosse condotto, in pericolo di vita, presso l’ospedale di Reggio Emilia.

Per questo grave episodio di sangue, avvenuto nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Scandiano la notte del 4 febbraio, i carabinieri hanno arrestato, tra Genova e la provincia di Reggio Emilia, i responsabili dell’aggressione, due rapper: Juri Margini, 20enne, nativo di Castelnovo Monti, residente a Viano, ritenuto autore materiale delle coltellate, arrestato a Scandiano la sera dell’8 febbraio, e ‘Malacarne’, cioè Emilio Finizio, 36enne originario di Sassuolo e residente a Viano, arrestato ieri sera a Genova al culmine di un’attività di ricerca condotta dai carabinieri reggiani in trasferta nel capoluogo ligure.

I due sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, su richiesta del sostituto procuratore titolare delle indagini, Giulia Stignani, concorde con gli esiti investigativi dei carabinieri, dal gip del tribunale di Reggio Emilia.

L’accusa è di concorso in tentato omicidio e porto abusivo di armi. Margini si trova ora ristretto presso il carcere di Reggio Emilia mentre Finzio presso quello di Genova, entrambi a disposizione della magistratura reggiana.

Nel corso delle indagini i carabinieri, poco lontano dal luogo dell’accoltellamento, hanno rinvenuto e sequestrato il coltello con ancora tracce di sangue mentre nell’abitazione del rapper, dove Malacarne risulterebbe essersi cambiato, hanno sequestrato gli abiti di quest’ultimo sui quali risulterebbero tracce verosimilmente ematiche.