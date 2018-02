Madre e figlia trovate morte in casa

(Fotogramma)

I corpi senza vita di due donne, madre e figlia di 84 e 57 anni, sono stati ritrovati nel pomeriggio nella loro abitazione a Ornago, in provincia di Monza e Brianza. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri, con i militari della scientifica, per accertare le cause della morte delle due donne. Poco prima del ritrovamento dei corpi, un uomo, fratello della madre e convivente di entrambe, si sarebbe sentito male in un bar poco distante dall'abitazione.