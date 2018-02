Milano, migliaia di persone al corteo antirazzista

(Afp)

Alcune migliaia di persone hanno partecipato a Milano alla manifestazione contro il razzismo e in solidarietà alle vittime della sparatoria di Macerata. La marcia è stata promossa da diversi collettivi studenteschi, centri sociali e associazioni che lavorano con i migranti. Al corteo, partito da piazza Oberdan e concluso in via Zuretti, vicino alla Stazione Centrale, hanno preso parte anche Laura Boldrini, presidente della Camera ed esponente di Liberi e Uguali, e Onorio Rosati, candidato di LeU alla presidenza della Regione Lombardia.

Diversi gli striscioni del corteo: 'Chiudere i covi neri. Milano antifascista, antirazzista, meticcia e solidale', 'Salvini sei tu il mandante', 'Contro la violenza fascista, razzista, sessista'.