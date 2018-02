Pamela, per la Procura l'indagine è chiusa

(Facebook /Pamela Mastropietro)

"Riteniamo l'indagine chiusa". Lo ha detto all'Adnkronos il procuratore di Macerata Giovanni Giorgi in merito all'inchiesta sulla morte di Pamela Mastropietro. "Per noi non ci sono altri indagati oltre ai tre nigeriani fermati", ha precisato il procuratore. "Ora ci concentreremo sugli approfondimenti", ha concluso.