Sit in anche a Palermo, Orlando: "Noi da sempre antifascisti e antirazzisti"

La manifestazione di Palermo

"A Palermo si respira l'aria di una città che da sempre è stata antifascista e antirazzista, l'essere antirazzisti e antifascisti tutti i giorni dell'anno. E oggi in particolare evidenza, perché dietro populismi di maniera si nascondono rigurgiti fascisti e razzisti". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, partecipando al sit in antirazzista e antifascista organizzato in concomitanza con la manifestazione di Macerata dopo la sparatoria di sabato scorso. Sono centinaia le persone che partecipano in piazza Castelnuovo all'incontro organizzato nelle stesse ore in cui si tiene la manifestazione a Macerata.