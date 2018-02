Madre e figlia morte in casa, fermato fratello e zio

(Fotogramma)

E' stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto P.V., 75 anni, per l'omicidio della sorella e della nipote, trovate morte ieri pomeriggio nella loro abitazione a Ornago, in provincia di Monza e Brianza, dove vivevano con l'uomo. Il 75enne ieri era stato soccorso in un bar perché ubriaco e si trova tuttora piantonato in ospedale, in osservazione, per l'eccessiva assunzione di bevande alcoliche. A quanto si apprende, l'uomo non è stato ancora sentito né ha riferito particolari utili a chiarire il duplice omicidio.

I carabinieri stanno continuando ad indagare per chiarire l'esatta dinamica e il movente del delitto. Servirà l'autopsia per chiarire come sono state uccise le due donne. I corpi erano in stato di decomposizione e l'uomo è dunque rimasto in casa con i cadaveri fino a quando, ieri pomeriggio, i carabinieri hanno scoperto i corpi. I militari hanno trovato vestiti intrisi di sangue nella lavatrice, l'ipotesi è che siano stati usati dall'uomo per ripulire l'abitazione.