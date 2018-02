"Mi ha detto di avere un tumore", Mietta raggirata da santona

(Fotogramma)

"Ha raggirato pure me così come molte famiglie". Non usa giri di parole la cantante Mietta che in un post su Facebook racconta come è finita nella rete di Paola Catanzaro, in arte Sveva Cardinale, arrestata con l'accusa di aver sottratto milioni di euro a molti fedeli, passandosi per mistica. Dovrà rispondere di associazione a delinquere finalizzata alla truffa. Si trattava, scrive Mietta, di "una semplice conoscenza di una persona che a me non sembrava quello che pare essere adesso...". Sveva è nata in un corpo maschile nel 1975, ma nel 2014 ha avviato un percorso per il cambio di sesso. Da tempo, da quando aveva 17 anni, era molto seguita per i suoi 'miracoli'. Ogni 24 del mese dichiarava di avere 'apparizioni della Madonna', sempre disconosciute però dalla chiesa ufficiale. "Diceva che aveva avuto un tumore al cervello , sembrava per bene aiutava tutti!!" spiega sulla sua pagina ufficiale, facendo anche riferimento alla sua intervista alle 'Iene'. "Spero con tutta me stessa con l'intervista rilasciata ieri, che si sia intuito la mia totale estraneità .. le persone malvagie che si prendono il lusso di raggirare, facendo passare la loro vita per altro è giusto che stiano dove sono". "A me non ha chiesto nulla!! Ma voleva usare il mio nome se avessi saputo anche solo per un attimo chi fosse realmente non ci avrei passato neanche un secondo" conclude Mietta con amarezza.