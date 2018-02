Neve a catinelle

(Fotogramma)

Arriva la neve. Sta per giungere una perturbazione atlantica che innescherà un profondo anche se veloce vortice ciclonico tra il mar Ligure e il Tirreno. A partire dalla tarda mattinata di oggi consentirà la discesa del limite della neve fino in pianura sull'Emilia tra Parma, Reggio Emilia, Modena e poi Bologna, con particolare accanimento delle nevicate nel pomeriggio tra Modena e Bologna. Nel corso della sera e della notte - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - le nevicate si estenderanno anche ad Imola, Forlì e poi Cesena e locali fiocchi potranno cadere su gran parte della pianura emiliana.

Domani verranno imbiancate le città della Romagna, in particolare Cesena, mentre a Rimini la Bora non potrà che portare solo tanta poggia, anche se sulla prima collina tra San Marino e Coriano, per esempio, il manto bianco potrà raggiungere più di qualche cm.