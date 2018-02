Susy è stata ritrovata

Foto dalla sua pagina Facebook

"Torno domani alle 10" aveva scritto in un messaggino al figlio, ma poi più nulla. Susy Paci si è presentata oggi spontaneamente al commissariato di polizia Vicaria-Mercato, non distante dalla stazione ferroviaria di Napoli. A scriverlo con un post su Facebook è la popolarissima trasmissione Rai Chi l'ha visto. Erano stati loro a lanciare l'allarme per la scomparsa dal 23 gennaio scorso della 49enne da Subbiano in provincia di Arezzo. Madre di due figli, di 17 e 19 anni, nell'ultimo periodo era sempre al computer. Solo su Fb era seguita da un migliaio di persone, ma aveva account anche su Instagram e Twitter. A cercare la donna sia la procura di Arezzo che quella di Napoli, dove aveva incontrato un uomo, conosciuto in chat, e poi si erano perse le sue tracce.