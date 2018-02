Bus in fiamme, autista intossicato

Un incendio è divampato a bordo di un autobus a Piombino (Livorno): malore da intossicazione per l'autista e passeggera in salvo. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 6,30 di questa mattina in via Alessandro Pertini a bordo di un pullman di linea della Tiemme.

L'incendio è divampato dal vano motore provocando gravi danni al mezzo. A bordo c'erano l'autista, che è rimasto leggermente intossicato dall'inalazione del fumo. Una passeggera presente sull'autobus è stata fatta prontamente uscire dal mezzo e non ha riportato conseguenze.

L'intervento della squadra dei vigili del fuoco è valso a contenere l'incendio nella parte posteriore del pullman.