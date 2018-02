"In classe facevo copiare ma non copiavo"

(Adnkronos)

"In classe facevo copiare ma io non copiavo. E poi non mi piaceva sedere al primo banco, preferivo il penultimo o comunque in fondo alla classe". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione, Valeria Fedeli, rispondendo a qualche curiosità durante il suo intervento alla videochat di Skuola.net.

"Non mi è mai piaciuto espormi sedendomi al primo banco - ha spiegato - e poi dato che in fondo alla classe si trovavano le compagne con delle difficoltà preferivo sedermi vicino a loro e aiutarle".