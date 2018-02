Parigi, Amsterdam o Ibiza? 5 idee per San Valentino

(AFP PHOTO)

Poche ore, poi scatta San Valentino. Idee regalo arrivano senza soluzione di continuità tra email e social network, con offerte di ogni tipo: dai massaggi nei centri benessere alle cene romantiche. E per chi desidera 48 ore speciali in giro per i cieli, una specie di 'toccata e fuga' d'amore, anche sbirciando nei siti delle compagnie aeree si possono trovare ispirazioni per coppie.

Se partire 'al volo' però non è proprio possibile, Ryanair offre la possibilità di scegliere un voucher di San Valentino: "Si possono utilizzare su qualsiasi rotta su tutto il network di Ryanair (oltre 200 rotte)" si legge sul sito della compagnia attraverso l'iniziativa 'Fai decollare l'amore'.

RYANAIR - Tra le rotte, ad esempio, con un voucher da 75 euro sarà possibile assicurarsi un volo andata e ritorno Roma-Ibiza per fine marzo (59,15 euro da Fiumicino, più 14,99 euro per il rientro dall'isla blanca). "I buoni - ricorda Ryanair - sono disponibili in multipli di 25 e 50 euro e il destinatario potrà utilizzare al massimo voucher per prenotazione".

EASYJET - Se invece la vostra metà preferisce il nord Europa, per acquistare e regalare un volo andata e ritorno per Amsterdam - partenza il 14 febbraio mattina e rientro il 15 o il 16, a seconda delle disponibilità - con Easyjet serviranno circa 210 euro a testa.

VUELING - Per la caliente Madrid, invece, sulla compagnia low cost Vueling si possono ancora trovare biglietti andata e ritorno da circa 215 euro totale a persona: partenza il giorno di San Valentino e rientro venerdì pomeriggio.

ALITALIA - Siete una coppia più alla Parigi bohémienne? In questo caso, con Alitalia, partenza il 14 e rientro sabato 17 febbraio si trova a circa 297 euro a persona.

LUFTHANSA - Basteranno invece poco meno di 179 euro per un andata e ritorno Roma-Monaco di Baviera con la Lufthansa, partenza il 14 mattina e ritorno il 16 pomeriggio.