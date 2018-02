Torturato e impiccato, l'atroce fine di Spinone

(foto da Facebook)

Prima è stato picchiato e torturato. E poi impiccato a un albero. Così è stato ritrovato domenica scorsa Spinone, cane randagio che veniva accudito dall'associazione A...Fido di Campobello di Mazara, Trapani. Il ritrovamento è avvenuto nella zona Erbe Bianche. A denunciare l'accaduto è stata la stessa associazione A...Fido, che in un post su Facebook ha offerto una ricompensa in denaro "a chi saprà fornire prove per individuare il colpevole/i di un atroce delitto". Il cane, descritto dall'associazione come un animale "di una bontà unica, che abbaiava solo agli estranei per difendere la sua famiglia" era stato curato e sterilizzato l'anno scorso dall'associazione.