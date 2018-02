Primi fiocchi ai Castelli Romani

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Neve alle porte di Roma. I primi fiocchi sono scesi in alcuni comuni dei Castelli Romani, tra cui Nemi, Rocca Priora e Rocca di Papa, ma anche a Grottaferrata, Frascati e Velletri. A causa del maltempo si sono registrati disagi alla circolazione su via dei Laghi e in alcune strade provinciali.