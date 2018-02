Dell’Utri in ospedale

(Fotogramma)

Marcello Dell’Utri si trova ricoverato da questa mattina al Campus Biomedico di Roma. Il provvedimento è stato disposto dal direttore del carcere di Rebibbia - dove l'ex senatore rimane detenuto - per accertamenti sullo stato di salute. Dell'Utri, che sta scontando una condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa ed è affetto da cardiopatia, diabete e tumore alla prostata, è piantonato 24 ore su 24 da due agenti e non può incontrare nessuno.

"In questo momento Dell'Utri resta ancora detenuto. Anche se in un ospedale - ha detto il difensore, l'avvocato Alessandro De Federicis - Adesso lo staff del Campus Biomedico potrà verificare la situazione. All'esito degli accertamenti è possibile che si possano portare informazioni aggiuntive per il tribunale che a sua volta potrebbe assumere delle determinazioni. I medici devono chiarire. Vedremo strada facendo le valutazioni sulle terapie da fare".

Proprio la scorsa settimana il tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta di scarcerazione per motivi di salute. Una novità potrebbe arrivare l'8 marzo quando i giudici della corte d’appello di Caltanissetta dovranno esprimersi sulla richiesta di sospensione dell’esecuzione della pena avanzata dalla procura generale.