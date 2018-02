Palazzo in fiamme a Milano: gravissimo 13enne

(Fotogramma)

Un incendio è divampato questa mattina al decimo piano di un palazzo di via Cogne nella periferia nord-ovest di Milano. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con parecchi mezzi. La palazzina, piena di fumo, è stata evacuata. Un ragazzino di 13 anni, italiano di origine magrebina, è in gravissime condizioni dopo essere rimasto intossicato dai fumi dell'incendio.

Il ferito è stato trasportato all'ospedale Sacco dove è arrivato in arresto cardiaco. Al momento il ragazzino è attaccato all'Ecmo, un macchinario che permette di ossigenare il sangue tramite la circolazione extra corporea, ma le sue condizioni rimangono critiche.

Oltre al tredicenne in gravissime condizioni, dieci persone sono state accompagnate in codice verde tra il San Carlo, il Sacco, il Fatebenefratelli e a Rho. Tre in codice giallo sono al San Carlo e al Niguarda e 27 sono in codice bianco.

Secondo la Sala operativa di emergenza urgenza sanitaria, all'origine del rogo potrebbe esserci stata un'esplosione sulla cui natura si sta indagando.