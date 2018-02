Miracolo a Milano

(Fotogramma)

Grande spavento ma solo leggere contusioni per il bambino di due anni che ieri è caduto sui binari della metro di Milano. Il piccolo era con la mamma sulla banchina della fermata della metropolitana di Repubblica quando all'improvviso si è messo a correre e si è lanciato sui binari. A quel punto un agente dell'Atm, l'Azienda dei trasporti milanesi, ha bloccato il treno in arrivo mentre un ragazzo si è lanciato di corsa sui binari per recuperarlo. Da qui l'appello social del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha invitato i due soccorritori a Palazzo Marino.

"Oggi tutti abbiamo potuto ammirare quello che si può definire un gesto coraggioso. Grazie alla tua prontezza e a quella della agente della stazione Repubblica, che ha fermato la circolazione dei treni, è stato salvato un bambino - ha scritto il primo cittadino su Facebook - Purtroppo non abbiamo nessun riferimento. Pertanto spero che attraverso i social riuscirai a metterti in contatto con me perché vorrei invitare entrambi a Palazzo Marino e ringraziarvi di persona a nome di tutta la città di Milano".