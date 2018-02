Pressione alta

Rimonta l'alta pressione. Nel corso della terza settimana di febbraio l'anticiclone tornerà alla ribalta.

SITUAZIONE - Il bacino del Mediterraneo - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - è continuo bersaglio di basse pressioni provenienti dal Nord Europa.

15-18 - Rimonta dell'alta pressione. Atmosfera stabile, ma il cielo si presenterà spesso nuvoloso, soprattutto sui settori del Nordovest e al Centro.

Nel corso del weekend invece nubi e precipitazioni in aumento sulle regioni centrali, sulla Sardegna, in Liguria e in Piemonte.

TEMPERATURE - In graduale aumento, soprattutto nei valori notturni.