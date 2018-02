Roma, corso di esorcismo in ateneo pontificio

(FOTOGRAMMA)

L’istituto Sacerdos dell’ateneo pontificio Regina Apostolorum e il Gris, Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa, organizzano il corso sull’esorcismo e la preghiera di liberazione, "il primo al mondo che propone un’attenta ricerca accademica e interdisciplinare sul ministero dell’esorcismo e la preghiera di liberazione - spiegano i promotori - L’obiettivo del corso è quello di offrire una riflessione ricca e articolata su un argomento a volte sottaciuto e controverso: quello della pratica dell’esorcismo e della preghiera di liberazione".

Nella scorsa edizione, tra i contributi, si registrarono la lectio magistralis del cardinale Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle cause dei santi, e gli interventi di due arcivescovi, Erio Castellucci di Modena e Luigi Negri di Ferrara. Quest'anno, il corso si terrà dal 16 al 21 aprile, in italiano con traduzione simultanea in inglese, spagnolo e francese.