Spari contro centro accoglienza

Immagine di repertorio (Afp)

Momenti di paura, la notte scorsa, ma la notizia si è appresa solo oggi, a Pietraperzia, piccolo centro dell'ennese, dove ignoti hanno sparato diversi proiettili contro la finestra della canonica, che ospita una ventina di migranti. La canonica è utilizzata da qualche tempo dall'associazione Don Bosco 2000 che si occupa dei migranti. Oggi il vescovo di piazza Armerina celebrerà la messa nella chiesa madre di Pietraperzia per esprimere solidarietà ai migranti.

"Gli spari di questa notte contro il centro che accoglie migranti a Pietraperzia sono un fatto gravissimo. Sono un’azione delittuosa esecrabile di cui bisogna cercare subito di individuare i responsabili". Lo dicono Michele Pagliaro, segretario generale della Cgil Sicilia, e Rita Magnano, segretaria della Cgil di Enna.

"Bisogna bloccare chi semina odio e fare tutto quanto ognuno ha nelle proprie possibilità per stoppare questo clima, intervenendo contro la cattiva propaganda e rendendo le popolazioni locali consapevoli dell’esigenza di contribuire a instaurare un clima di solidarietà e di accoglienza - aggiungono - La cattiva gestione dei percorsi di accoglienza, i limiti politici e amministrativi né possono spiegare né tanto meno giustificare manifestazioni di intolleranza come questa. La comunità di Pietraperzia e la politica tutta sono chiamate ora a una seria riflessione per rasserenare il clima e isolare chi cerca di pescare nel torbido di una campagna elettorale che in certi casi è proprio caduta in basso".