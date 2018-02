Bologna, scontri tra polizia e antifascisti: feriti

(Fotogramma)

Scontri a Bologna tra la polizia e gli attivisti dei centri sociali, che stamani hanno cercato di occupare piazza Galvani per impedire il comizio di stasera del segretario nazionale di Forza nuova Roberto Fiore. Gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno allontanato i manifestanti, che volevano occupare la piazza per impedire l’iniziativa al grido "oggi è la nostra Resistenza", e in seguito ad alcune cariche tra piazza Galvani e via Farini, nel centro storico cittadino, con spintoni e manganellate, sei ragazzi sarebbero rimasti feriti.

Nella tarda mattinata di oggi, durante la seduta di question time del Consiglio comunale di Bologna, alcuni manifestanti hanno fatto irruzione nell’aula di Palazzo d’Accursio e hanno tra l’altro affisso uno striscione che recitava "siete complici dei fascisti". La seduta è stata sospesa mentre gli agenti della polizia municipale presenti in aula si sono adoperati per staccare lo striscione. Ne è nato un tafferuglio nel corso del quale due agenti hanno riportato delle ferite e sono stati medicati al pronto soccorso. Uno ha riportato la rottura del malleolo (30 giorni di prognosi), l’altro la contusione a un polso (12 giorni di prognosi).

Poi i collettivi, un centinaio di attivisti tra le varie sigle bolognesi, si sono spostati in piazza Galvani, successivamente allontanati dalla polizia.

Migliaia le persone arrivate a poco a poco nell’arco del tardo pomeriggio al presidio antifascista di Bologna. Da un lato di piazza Maggiore almeno un migliaio di persone si sono unite al sit in antifascista organizzato da Anpi, Arci, Libera, Cgil, Cisl e Uil davanti al Sacrario dei caduti, mentre dall’altro capo del Crescentone centinaia di attivisti dei collettivi hanno sfilato in corteo per cercare di raggiungere piazza Galvani presidiata dalla polizia in tenuta antisommossa.

C’è stata anche una breve colluttazione tra gli antagonisti e le forze dell’ordine che hanno impedito un tentativo di superare il blocco con idranti e fumogeni. Collettivi e polizia schierati l’uno di fronte all’altro a poche centinaia di metri dalla piazza mentre elicotteri delle forze dell'ordine sorvolano la città.