Allerta temporali

Si preannuncia una 'domenica bestiale', con piogge e temporali. Soprattutto al Centro. Un moderato centro depressionario, proveniente dal Mediterraneo occidentale, causerà infatti un peggioramento del tempo. Ecco l'analisi degli esperti del sito ilmeteo.it

OGGI - Cielo coperto su gran parte d'Italia. Precipitazioni sparse al Nord e sui settori centrali, via via più moderate in Toscana. Nevicate sopra i 1200 metri al Nord, a quote elevate sull'Appennino centrale.

DOMANI - Perturbazione al Centro-Sud. Al Nord: piogge sull'Emilia Romagna, deboli sul basso Veneto. Cielo poco o parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. Neve a partire dai 500 metri sui rilievi emiliano-romagnoli. Al Centro: piogge diffuse un po' ovunque, moderate o localmente forti in Toscana. Possibili temporali. Più soleggiato in Sardegna. Nevicate sopra i 900 e 1400 metri. Al Sud: precipitazioni in arrivo su Campania, Sicilia e Gargano, occasionali altrove. Fiocchi a quote superiori ai 1400 metri.

TEMPERATURE - In generale aumento su tutte le regioni.