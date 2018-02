Cade nel camino, muore per le ustioni

(Fotogramma)

Una donna di Teramo di 92 anni è morta nella tarda mattinata per le gravi ustioni riportate dopo essere caduta in un camino acceso. La tragedia si è consumata all’interno della taverna dell'abitazione dove l'anziana viveva con la famiglia. Un malore improvviso, un forte infarto, l'avrebbe fatta cadere sopra la brace. Il figlio ha dato l'allarme ma quando sono arrivati i sanitari del 118 la donna era già morta. Sul posto stanno operando i carabinieri di Teramo per i rilievi del caso.