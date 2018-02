CasaPound a Napoli, proteste dei centri sociali

(Fotogramma)

E' in corso a Napoli una manifestazione di attivisti dei centri sociali cittadini che protestano contro lo svolgimento, all'Hotel Ramada in via Galileo Ferraris nei pressi della Stazione centrale, di un incontro del movimento di estrema destra Casapound al quale partecipa il leader Simone Di Stefano. I manifestanti si trovano in piazza Garibaldi ed espongono uno striscione con la scritta "Stop razzismo e fascismo". Le forze dell'ordine hanno blindato l'area circostante l'hotel nel quale si svolge l'incontro di Casapound.