Rombo di tuono

(Fotogramma)

Domenica all'insegna del maltempo. Oggi sono infatti previste piogge diffuse al Centro, Emilia Romagna e poi Campania. Precipitazioni sparse, ma generalmente deboli sul resto del Sud e in Sardegna. Nevicate in Emilia Romagna sopra i 500 metri, in calo dalla sera, al Centro dai 900 e 1300 metri, al Sud oltre 1300 metri. Ecco nel dettaglio la previsioni degli esperti del sito ilmeteo.it:

NORD - Coperto con piogge diffuse in Emilia Romagna dove la neve scenderà sopra i 500 metri, con fiocchi possibili anche a quote inferiori dalla sera. Più asciutto con cielo parzialmente nuvoloso o localmente coperto altrove. Temperature in diminuzione.

CENTRO e SARDEGNA - Piogge diffuse su tutte le regioni, localmente intense su Toscana, Lazio e Marche. Neve sopra i 700 e 1200 metri. Più asciutto in Sardegna. Temperature in lieve calo.

SUD e SICILIA - Diffusa copertura nuvolosa su gran parte delle regioni con precipitazioni sparse, localmente moderate in Campania e sul Gargano. Nevicate sopra i 1300 metri. Temperature in leggera diminuzione.