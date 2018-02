"Vuoi divertirti con me?", la proposta sessuale e poi la rapina

(Fotogramma)

Si trovava all’interno della sua auto, intento a fare una telefonata, quando è stato avvicinato da una ragazza. La sconosciuta gli ha prima chiesto un'indicazione stradale e poi, quando l’uomo ha sporto il braccio, lo ha invitato ad allontanarsi con lei per “divertirsi”. Una proposta assolutamente pretestuosa in quanto la giovane ha colto l'attimo per sfilargli con forza l’orologio, un falso Rolex, causando anche delle lesioni all'uomo.

La donna si è quindi data alla fuga, inseguita dal derubato, e dopo aver gettato a terra l’orologio, avendo compreso che si trattava di un falso, è riuscita a dileguarsi salendo sull’auto guidata da un complice che con il motore acceso l’aspettava poco lontano.

Le indagini dei carabinieri, allertati dalla vittima, hanno permesso di risalire all’auto utilizzata per la fuga intestata a un 35enne risultato estraneo ai fatti. I controlli del territorio hanno portato ad accertare che qualche giorno prima nell’hinterland milanese a bordo di quell’auto era stata identificata una donna, una 25enne residente a Milano, con diversi precedenti. A suo carico i carabinieri hanno acquisito elementi di responsabilità tra cui l'identificazione della donna da parte della vittima. La 25enne è stata denunciata alla Procura reggiana con l’accusa di rapina.