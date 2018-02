'MillionDay' assegna il primo milione di euro in Sicilia

A pochi giorni dall’esordio MillionDAY, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica, è già diventato un gioco di successo. Nell’estrazione di venerdì 16 febbraio un fortunato giocatore di Caltagirone (Catania), grazie a MillionDAY ha indovinato i 5 numeri vincenti realizzando così il sogno di vincere 1 milione di euro giocando 1 solo euro. I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente sono stati: 40, 41, 44, 46, 48. La vincita è stata realizzata nella ricevitoria di Oriana Failla in Viale Mario Milazzo, 108.

Per giocare al MillionDay basta entrare in una delle ricevitorie del Lotto e scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55 sulla schedina dedicata da 1 euro. In questo modo si può partecipare all’estrazione dei 5 numeri vincenti che ogni giorno, da lunedì a domenica alle 19.00, danno la possibilità di vincere 1 milione di euro. Con solo 1 euro, costo fisso della giocata, i fortunati che indovineranno tutti i 5 numeri vincenti si aggiudicheranno infatti il premio più alto, pari a 1 milione di euro.

Oltre al primo premio, il nuovo gioco ne prevede altri per coloro che indovineranno 2, 3 o 4 numeri tra quelli estratti. Si può giocare al MillionDAY ogni giorno della settimana fino alle 18.45, ovvero un quarto d’ora prima dell’estrazione. Le estrazioni saranno visibili sia all’interno delle ricevitorie sui monitor 10eLotto sia online, sull’App Lotto e sul sito www.millionday.it. Una volta sorteggiata la combinazione vincente, si può tornare a giocare a partire dalle 19.05 per l’estrazione del giorno successivo.Oltre alle singole giocate, è anche possibile abbonarsi per avere la possibilità di giocare da 2 fino a 20 giorni consecutivi.