Picchiò e stuprò 21enne: condannato a 7 anni

(Fotogramma)

Una condanna a sette anni di reclusione. E' questa la pena che è stata inflitta ad un perugino di 32 anni che la notte del 24 dicembre 2011 stuprò e picchiò brutalmente una ragazza di appena 21 anni al termine di una nottata in discoteca. Li avevano presentati degli amici in comune. Lei lavorava lì come ragazza immagine e lui le propose di andare a fare colazione insieme. Invece la condusse in un luogo appartato e abusò di lei. Venne arrestato in flagranza. Oggi, i giudici del tribunale di Perugia, lo hanno condannato a sette anni di reclusione e al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva, di 40mila euro.