"Dammi 50mila euro", nel video la consegna della valigetta

E' online il terzo video dell'inchiesta giornalistica "Bloody Money" realizzata dalla testata web Fanpage.it sul sistema di trasporto e smaltimento dei rifiuti in Campania. Nel terzo video appaiono Biagio Iacolare, presidente del cda di Sma Campania (ruolo dal quale, ha annunciato, si dimetterà) ed ex vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, esponente dell'Udc, e Mario Oliviero, detto "Rory", ex presidente del Consiglio comunale di Ercolano e presentato nel video come mediatore di Iacolare.

L'ex boss Nunzio Perrella, infiltrato per Fanpage, incontra i due in un albergo non lontano dalla sede del Consiglio regionale della Campania per discutere di affari relativi allo smaltimento di fanghi. Il giorno seguente Perrella e Oliviero si incontrano in un bar nel centro di Napoli dove Oliviero chiede al suo interlocutore una somma di 50mila euro, soldi che gli verranno consegnati qualche giorno dopo all'interno di una valigetta vuota, che lui crede piena, per assegnare all'azienda "amica" l'appalto senza gara pubblica ma con affidamento diretto.

Nel video inoltre Iacolare fa riferimento alla necessità, prima di chiudere l'affare, di ascoltare il vicepresidente della Regione Campania e assessore regionale all'Ambiente, Fulvio Bonavitacola, braccio destro del governatore Vincenzo De Luca e parlamentare del Partito democratico fino al 2015, quando si è dimesso proprio per assumere l'incarico in Regione.

IACOLARE SI DIMETTE - Biagio Iacolare si dimetterà da presidente della Sma Campania, società in house della Regione Campania. Lo fa sapere il suo legale, l'avvocato Nello Palumbo. La decisione, spiega l'avvocato Palumbo, è stata presa "per evitare qualsiasi strumentalizzazione in ordine a una vicenda dai contorni oscuri e inquietanti, sia per la genesi che per le finalità, che sono tutte da accertare".

Il legale spiega che "su richiesta dell'avvocato Mario Oliviero" Iacolare "ha incontrato in un'unica occasione una persona a lui presentata come un imprenditore, in grado di offrire condizioni economiche più vantaggiose per lo smaltimento dei fanghi reflui. Come emerge chiaramente dalla visione del filmato, lo Iacolare non ha né chiesto né accettato alcuna somma di denaro. La conversazione verte unicamente sulla possibilità di applicare un prezzo più conveniente, suscitando per tanto l'attenzione dello Iacolare".

Il filmato, prosegue l'avvocato, "riporta inoltre un colloquio intercorso tra l'avvocato Oliviero e il sedicente imprenditore, colloquio svoltosi in assenza dello Iacolare e nel quale si parla di un accordo economico. Se tale accordo vi è stato, esso è avvenuto all'insaputa dello Iacolare, per cui dovrà essere eventualmente l'avvocato Oliviero a spiegare le circostanze riferibili alla sua condotta. Il colloquio, che appare tra l'altro incompleto, è improntato a evidenti forzature poste in essere dal sedicente imprenditore, con un atteggiamento quasi passivo dello Iacolare".

Il legale evidenzia infine "che, nella qualità di presidente della Sma, lo Iacolare non riveste funzioni gestionali, che sono affidate esclusivamente al consigliere delegato".

Sono le terze dimissioni in ordine di tempo legate all'inchiesta giornalistica "Bloody Money" realizzata da Fanpage.it: nei giorni scorsi si sono dimessi il consigliere delegato di Sma Campania Lorenzo Di Domenico e l'assessore al Bilancio del Comune di Salerno Roberto De Luca, figlio del governatore campano Vincenzo De Luca.