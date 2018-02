Tumori, Zingaretti: "'Proton4Life' progetto top degli ultimi 10 anni"

Nella foto, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti (Fotogramma)

Il progetto di un grande polo di protonterapia a Roma è "la più importante innovazione per il sistema sanitario del Lazio degli ultimi 10 anni. Si basa sulla collaborazione tra eccellenze pubbliche e private, indispensabile per un sistema sanitario di qualità". Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, presentando il progetto 'Proton4Life', un grande polo di protonterapia contro i tumori.

"Si esce dal commissariamento - ha aggiunto Zingaretti - non solo con la riorganizzazione e l’equilibrio dei bilanci, ma anche con le sfide per migliorare la qualità delle cure. Proprio come questo progetto. Grazie quindi al Gemelli e all’Ire".