"Cercavi a me?", il video del raid contro leader Forza Nuova

Massimo Ursino (Foto da Facebook)

C’è un video dell’aggressione al leader palermitano di Forza Nuova Massimo Ursino, avvenuta ieri sera nei pressi della centralissima via Dante di Palermo. Il video è stato messo su YouTube e inviato ad alcune testate locali on line, tra cui PalermoToday.

Nel video, buio e non nitido, si sentono urla lancinanti e una voce, probabilmente di uno degli aggressori, dire "Cercavi a me? Dice che cercavi a me?...". E poi una voce femminile che dice: "Dai che lo conosciamo, non è successo niente. E' uno scherzo". Il video, che dura circa venti secondi, è stato acquisito dalla Digos di Palermo che sta indagando sull’episodio.