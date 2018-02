Frontale sull'Aurelia: 2 morti

(Fotogramma)

Due uomini morti e uno gravemente ferito: questo è il bilancio del grave incidente avvenuto la notte scorsa, intorno alle 3, in via Aurelia all'altezza di ponte Palidoro (Fiumicino) al km 30.600. Due le auto coinvolte nello scontro, probabilmente un frontale. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma. Le vittime sono due uomini, uno di circa 60 anni e l'altro di 30 anni. Il ferito è stato soccorso in codice rosso.