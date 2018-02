Militante di Forza Nuova picchiato, caccia agli aggressori

Massimo Ursino (Foto da Facebook)

La Procura di Palermo indaga per tentato omicidio per l'aggressione al leader di Forza Nuova Massimo Ursino, avvenuta ieri sera nella centralissima via Dante. Al momento le posizioni di cinque giovani militanti dei centri sociali sono al vaglio della Procura. I giovani sono tutti nei locali della Questura, ma non sono ancora stati ascoltati in attesa dell'evolversi dell'inchiesta. L'indagine per tentato omicidio è coordinata dal Procuratore aggiunto Ennio Petrigni.

LE PERQUISIZIONI - In Procura a Palermo è stato convocato un vertice. La Digos ha portato ai magistrati le informative su quanto accaduto ieri sera, con i risultati delle perquisizioni avvenute nella notte nelle abitazioni di alcuni militanti dei centri sociali ma anche presso lo studentato 'Malarazza' in via Cavour. Sono stati sequestrati nel corso dei controlli diversi oggetti, tra cui un bastone e alcuni abiti. La polizia chiede alla Procura il fermo di almeno due persone, per tentato omicidio, ma come apprende l'Adnkronos, fino a questo momento, non è stato emesso alcun fermo.

FILMATI AL VAGLIO - La Digos sta vagliando diversi filmati di negozi e banche nei pressi del luogo del pestaggio, oltre al filmato del pestaggio messo su YouTube dove si sentono le voci di una ragazza che dice ridendo: "è uno scherzo" e quella di un ragazzo che esclama: "Cercavi me?".

URSINO ESCE DALL'OSPEDALE - Il militante di Forza Nuova aggredito, che ha riportato nel pestaggio la frattura del setto nasale e un trauma cranico, ha lasciato nella tarda mattinata di oggi il Pronto soccorso dell'Ospedale Civico di Palermo accompagnato dalla moglie e da alcuni esponenti di Forza Nuova. La prognosi è di venti giorni.

LO SFOGO SU FACEBOOK- Ursino non ha voluto parlare con i giornalisti ma poi ha rotto il silenzio scrivendo un lungo post su Facebook. "Sono un soldato politico - si legge nel post -, cardine della mia lotta quotidiana è l'impersonalità. Ieri sera - ha sottolineato - colpendo me hanno colpito l'idea alla quale appartengo e di cui Forza Nuova si fa strumento. Hanno quindi colpito un'Italia che lavora quotidianamente, città per città, paese per paese".

LA RIVENDICAZIONE DELL'AGGRESSIONE - Ursino è stato prima legato mani e piedi da un gruppo di persone e poi picchiato selvaggiamente. In serata è arrivata via mail una 'rivendicazione' ad alcune testate locali. "Chi afferma che esista una 'minaccia fascista' dovrà ricredersi", si legge in una mail inviata a Palermo Today. I fatti avvenuti "sono la dimostrazione del fatto - si sottolinea - che sul territorio palermitano esiste chi ripudia il fascismo e non ha timore di lottare per bloccarlo e schiacciarlo".

IL SOSTEGNO DI FORZA NUOVA - Su Facebook Forza Nuova Sicilia ha espresso "massima solidarietà al camerata aggredito", assicurando: "Nulla resterà impunito". Forza Nuova Palermo scrive sui social: "I mandanti di questo tentato omicidio sono noti e si chiamano Boldrini, Grasso, Orlando, Fiano e comunisti vari che hanno scatenato una vigliacca campagna di odio verso il nostro movimento e i nostri militanti".

"URSINO SE L'E' CERCATA" - I Centri sociali di Palermo si schierano invece a fianco di chi ha subìto le perquisizioni. "Guardando i fatti - sottolinea Giorgio Martinico, 31 anni, portavoce dei Centri sociali - ci sembra che si possano sminuire i toni". "Se tu per settimane - continua - porti avanti una campagna di odio e provocazione, ti racconti come il protettore di questa città, fai ronde notturne e 'campagne di sicurezza' sugli autobus, ti devi aspettare quello che è successo perché è sul quel piano che hanno deciso di agire e su quel piano hanno avuto una risposta - aggiunge Martinico - Forse ha cercato quello, probabilmente lo voleva anche...non lo so".

SABATO COMIZIO DI FORZA NUOVA - Intanto arriva la notizia che il comizio a Palermo di Roberto Fiore, leader di Forza Nuova, previsto per sabato pomeriggio, in un luogo ancora segreto, ma in centro città, si farà. E non sarà vietato, come chiesto a gran voce da una serie di associazioni, dall'Arci al centro Santa Chiara, dai Cobas all'Anpi, alla Questura e al Comune di vietare il comizio. Come apprende l'Adnkronos, fino a questo momento, non è previsto alcun divieto del comizio. Anche se le associazioni antifasciste continuano a chiedere lo stop.