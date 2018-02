Calciatore Bologna investe 12enne, scappa e poi torna

(Foto Fotogramma)

Una 12enne è stata investita questo pomeriggio, intorno alle 14, alla periferia di Bologna, in via Emilia Ponente, da una Mercedes di colore nero. L'auto coinvolta nell'investimento è intestata al 22enne difensore del Bologna, il franco-maliano Cheick Keita. La vettura dopo l'impatto non si è fermata ma è ripartita a forte velocità, urtando anche un furgone. Dopo circa un quarto d'ora l'auto sarebbe tornata sul luogo dell'incidente.

A bordo, a quanto trapela, ci sarebbero stati il difensore del Bologna e un dirigente del club che sono scesi dalla Mercedes per raccontare la versione dei fatti alle forze dell'ordine che hanno identificato il giocatore. E' ancora da accertare chi fosse alla guida al momento dell'impatto e se il calciatore fosse nell'auto. Decisive saranno le testimonianze di chi ha assistito all'incidente. La ragazzina, che non stava attraversando sulle strisce, è stata portata all’ospedale Maggiore in condizioni di media gravità, ma la prognosi non è stata ancora sciolta.

Sul luogo per i rilevi la polizia municipale e la polizia di Stato. A breve verranno sentiti i testimoni dell'incidente.