La neve punta Roma

(FOTOGRAMMA)

Arrivato Burian, l'Italia è nel freezer. L'anticiclone termico russo-siberiano - che spira in queste ore da Nord/Nordest - sta portando cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in tutto il Paese. E nella Capitale, con temperature massime che potrebbero toccare i 10°C e le minime tra 4° e 5°, il rischio neve non è escluso.

GIOVEDI - Oggi, su Roma, i venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, mentre al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest.

VENERDI - Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni, ricorda il sito '3B Meteo': previsti 24 mm di pioggia. Temperatura massima registrata intorno 10°C, minima 6°C. Venti al mattino deboli da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli da Nord.

SABATO - Nubi in progressivo aumento con rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio: previsti 9 mm di pioggia. Massima registrata 13°C e minima di 7°C. I venti saranno al mattino deboli da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli da Nord.