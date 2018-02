'Ricaricateci il telefono', protesta migranti a Roma

Immagine d'archivio (FOTOGRAMMA)

Tensione verso le 8 di questa mattina al centro di accoglienza per migranti in largo Tommaso Perassi, all'Aurelio, a Roma. Circa 50-60 ospiti della struttura hanno protestato per la mancata ricarica delle schede telefoniche da parte dello Stato.

La protesta è rientrata dopo l'intervento del responsabile del centro che ha assicurato che la ricarica sarebbe stata effettuata nel giro di poco tempo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e alcune pattuglie della polizia.