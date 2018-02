Roma, domenica senz'auto

(Fotogramma)

Stop delle auto a Roma il 25 febbraio per la quarta domenica ecologica programmata dal Campidoglio. E' previsto il divieto totale della circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico, nella zona a traffico limitato denominata "Fascia Verde" del PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Durante le fasce orarie di blocco, come di consueto, sarà garantito il potenziamento del trasporto pubblico locale.

"La misura - spiega il Campidoglio - ha l'obiettivo di contenere e prevenire l'inquinamento atmosferico. Roma presenta, infatti, criticità in termini di qualità dell'aria, soprattutto nel periodo invernale. Le giornate di chiusura al traffico costituiscono, inoltre, uno strumento utile a sensibilizzare la cittadinanza contribuendo alla diffusione di modelli culturali alternativi, tesi al miglioramento degli stili di vita".

ESENZIONI - Sono esentati dalle restrizioni: i veicoli a trazione elettrica e ibridi; i veicoli alimentati a metano e a GPL; gli autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Euro '6'; i ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi Euro '2' e successivi; i motocicli a 4 tempi Euro '3' e successivi.

ORARIO - In occasione della domenica ecologica del 25 febbraio - sottolinea il Campidoglio - la sindaca Virginia Raggi ha disposto la modifica dell'orario dello stop fissando il termine alle 19 e non alle 20.30 considerando la concomitanza con la partita di calcio Roma-Milan in programma allo Stadio Olimpico. Restano immutate le altre disposizioni (tipi di veicoli, deroghe, ecc).