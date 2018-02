Non sai per chi votare? Ti aiuta Facebook

(Fotogramma)

Facebook in aiuto degli italiani in vista della prossima tornata elettorale del 4 marzo. Tramite 'Punti di vista', uno strumento che comparirà nel 'News Feed' degli italiani presenti sul social network, gli elettori potranno confrontare le posizioni dei principali partiti politici su questioni chiave legate alle elezioni e vedere una serie di punti di vista diversi. Le informazioni incluse in 'Punti di vista' sono state fornite dagli stessi partiti politici, che hanno compilato nei giorni passati la sezione 'Temi' presente sulle loro Pagine Facebook. Le categorie sono state definite insieme a Censis, il principale centro di ricerche socio-demografiche italiano, e all'International Center on Democracy and Democratization della Luiss.

CONTENUTI - L'ordine dei partiti è casuale e i contenuti provengono dai partiti politici stessi. 'Punti di vista' mostrerà le posizioni dei 10 partiti e movimenti politici che superano l'1% delle intenzioni di voto secondo i principali sondaggi politici elettorali. Tra gli argomenti chiave legati alle elezioni presenti su Facebook compaiono ambiente, istruzione, immigrazione, fisco, previdenza, famiglia, diritti, cultura, giustizia e sicurezza.

CANDIDATI - Facebook ha lanciato anche la funzionalità 'Candidati', che aiuterà le persone ad entrare in contatto con i candidati e i partiti della loro circoscrizione. Con questo strumento, gli elettori potranno conoscere i candidati e le coalizioni della loro circoscrizione ed avere informazioni dettagliate, ad esempio, sui temi rilevanti per ciascun candidato, sugli eventi previsti in campagna elettorale e istruzioni su come votare con il nuovo sistema elettorale.

4 MARZO - Inoltre, il giorno delle elezioni, il 4 marzo, le persone vedranno comparire, in cima al loro News Feed, uno strumento che fornirà loro informazioni ufficiali su come e dove votare, oltre a dare la possibilità di far sapere ai propri amici su Facebook di aver votato. E la notte delle elezioni, dopo la chiusura dei seggi, i risultati degli scrutini saranno visibili su Facebook man mano che verranno aggiornati.