Torna lo storico cioccolato militare

Torna in produzione lo storico cioccolato militare, per decenni la nota più lieta nelle 'razioni K' dei pasti dei militari di leva. E la novità è che le rimpiante barrette di fondente saranno messe in vendita al pubblico attraverso i circuiti online e nei negozi specializzati: merito di un accordo tra 'Difesa Servizi spa' e un'azienda di Calenzano (Fi), la 'Fonderia del cacao'. Il nuovo prodotto sarà presentato nelle prossime settimane a Firenze in occasione di 'Taste', in programma dal 10 al 12 marzo alla Leopolda.

Si tratterà di cioccolatini e barrette (da 50 fino a 200 grammi) di fondente al 70%, prevista anche la produzione di una crema spalmabile al cacao che sarà commercializzata all'interno di 'spartani' tubetti di alluminio. L'idea, spiegano all'AdnKronos fonti della Difesa, è quella di richiamare gli elementi caratteristici delle tradizionali razioni da combattimento, per un ritorno che non vuole essere soltanto economico: non vengono sottovalutati, infatti, i riscontri in termini di immagine per le forze armate nel riproporre in commercio un alimento che di sicuro susciterà il ricordo e la nostalgia di tutti coloro che hanno svolto il servizio militare.

Difesa servizi spa è una società in house del ministero della Difesa (attuale a.d. l'avvocato Faustro Recchia) che si occupa della valorizzazione dei beni e dei servizi del ministero della Difesa e per questo ha siglato un accordo con l'Aid, Agenzia Industrie Difesa diretta da Gian Carlo Anselmino. In questi anni ha proposto sul mercato diverse linee commerciali, come ad esempio i capi di abbigliamento ispirati ai brand delle forze armate che hanno incontrato un notevole successo di pubblico. La cioccolata comparve per la prima volta nei menù delle razioni militari dal 1937 e per decenni è stata distribuita per le sue proprietà energizzanti, utili ai soldati impegnati in esercitazione o in operazioni. Ora la Difesa ha deciso di riproporre al pubblico le mitiche barrette di cioccolato che resero un po' meno gravose le giornate di milioni di italiani sotto le armi.