Come proteggere l'auto dal gelo

(Fotogramma)

Temperature in picchiata, neve e soprattutto pericolo gelo. Con l'Italia nella morsa del maltempo, freddo e ghiaccio rischiano di mettere in pericolo non solo la salute ma anche l'automobile, che ha bisogno di qualche accorgimento in più per evitare spiacevoli inconvenienti. Come fare quindi a difendere l'auto da freddo e gelo?

ANTIGELO - Per quanto riguarda i liquidi che circolano nel motore, nei tergicristalli e nel carburante il primo consiglio utile per evitare brutte sorprese è senza dubbio utilizzare un buon antigelo e impedire così che i liquidi si solidifichino quando le temperature scendono rapidamente.

BATTERIA - Anche la batteria può essere protetta con una termofodera, una copertura termica pensata per mantenere le batterie in funzione anche con le temperature rigide. Anche un semplice controllo sullo stato della batteria può essere utile.

CATENE DA NEVE - Mai dimenticare, inoltre, di montare le catene da neve o gli pneumatici da neve, soprattutto se si viaggia in zone nelle quali le catene sono obbligatorie.

OLIO - Durante l'inverno e con il rischio gelo è preferibile usare un olio più leggero e fluido, a bassa viscosità.

CINGHIE, CANDELE, TUBI - Un'altra dritta per evitare problemi con l'auto è quella di controllare lo stato di candele, cinghie e tubi.

TERGICRISTALLI - Indispensabile controllare l'usura delle spazzole dell'auto ed eventualmente sostituirle. Per evitare che restino attaccate al parabrezza con il ghiaccio, soprattutto durante la notte, un buon suggerimento può essere quello di tenerle alzate.