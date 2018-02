Si impicca per gioco

(Fotogramma)

Ha provato ad impiccarsi con il cavo della play station per provare l''euforia' di riprendersi da un arresto cardiaco. E' quanto sarebbe avvenuto giovedì sera a Tivoli dove - riferisce 'Il Messaggero' - un 14enne è stato soccorso dai genitori dopo esser stato trovato in bagno privo di sensi. Arrivato al pronto soccorso in codice rosso, il giovane sarebbe ora fuori pericolo sebbene siano ancora da valutare eventuali danni riportati per la prolungata ipossia. Secondo le prime ricostruzioni l'adolescente, stringendosi attorno al collo il cavo della play station, avrebbe cercato di emulare il cosiddetto 'blackout', ovvero il gioco del soffocamento. Si tratta di una pratica attualmente in voga tra i teenager che consiste nel cercare di soffocarsi per provocarsi stati di euforia da condividere poi con gli amici sui social.