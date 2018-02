Incubo cortei, sgomberi e contusi a Milano

(Foto di repertorio)

Giornata ad alta tensione nelle piazze italiane, cortei ad alta tensione da Roma a Palermo. I primi tafferugli a Milano in piazza Cairoli, dove una trentina di studenti è salita sul monumento della piazza per protestare contro il presidio di Casa Pound che si terrà nel pomeriggio. E' intervenuta la polizia che li ha fatti sgomberare senza caricarli. Alcuni studenti sono rimasti contusi.

A Roma, Milano e Palermo il Viminale ha mobilitato migliaia di uomini che, in assetto antisommossa, controlleranno le manifestazioni annunciate per tutta la giornata nelle diverse città.

A Roma sono cinque le manifestazioni in programma, in quello che si preannuncia un sabato blindato per la capitale.

QUALI CORTEI: dalle ore 13 alle 17 manifestazione indetta dall’Anpi con corteo con partenza da piazza della Repubblica a piazza del Popolo; dalle 14 alle 18 manifestazione dei No vax indetta dalle associazioni CO.M.I.L.VA, CO.N.DA.VER.A.V. in piazza di Porta San Giovanni; dalle 14 alle 19 manifestazione indetta da Cobas con corteo da piazza dell’Esquilino a piazza Madonna di Loreto; dalle 18 alle 20 manifestazione indetta dal partito politico Fratelli d’Italia nei giardini 'Calipari' di piazza Vittorio Emanuele II; nel pomeriggio presidio organizzato da aderenti ai Movimenti Antagonisti capitolini, presso la sede del Centro di Permanenza per i Rimpatri di Ponte Galeria.

SICUREZZA - In una nota la Questura di Roma ha informato che è stato ''messo a punto il piano di sicurezza contenuto in un’ordinanza di 42 pagine del Questore di Roma per le manifestazioni di sabato 24 febbraio''. Nella serata di ieri di giovedì "si sono conclusi gli incontri con i promotori di ogni singola manifestazione con i quali sono stati presi accordi organizzativi con lo scopo primario di garantire a ciascuno il dovuto spazio di agibilità democratica, tenendo però anche conto delle esigenze della città e ovviamente dell’ordine pubblico".

OLTRE 400 AUTOBUS - "Oltre 400 gli autobus attesi insieme a numerosi manifestanti che arriveranno in treno, navi e mezzi propri. Anagnina e Ponte Mammolo i parcheggi di scambio raccomandati per i partecipanti alle iniziative di Anpi e No vax mentre per coloro che prenderanno parte alla manifestazione di S.I. Cobas è stato individuato il parcheggio nell’area del Circo Massimo, dove i pullman si posizioneranno dopo aver lasciato le persone a piazza dell’Esquilino''. ''Ribadita la richiesta ai promotori di informare tutti i partecipanti dell’esigenza di collaborare nei controlli, affinché sia garantito il tempestivo avvio alle zone di concentramento. Tra le raccomandazioni, quella di non portare al seguito materiale o vestiario idoneo al travisamento, mazze, bastoni e aste rigide, fatta eccezione per le aste con anima vuota tradizionalmente usate per le bandiere''.

CONTROLLI - ''Saranno 2 i cerchi concentrici di controllo: il primo ai caselli ed alle maggiori vie consolari romane, mentre il secondo riguarderà ciascuna delle aree di concentramento. La Polizia Scientifica riprenderà tutte le operazioni di controllo e afflusso, anche per acquisire elementi utili all’identificazione di responsabili di eventuali illegalità".

''Hanno partecipato al tavolo tecnico anche gli artificieri perché si è parlato delle misure di disinnesco e autotutela di eventuale rinvenimento di materiali esplodenti. Alla chiusura del tavolo tecnico il Questore di Roma Guido Marino ha sottolineato come l’impegno di tutte le forze dell’ordine dovrà essere indirizzato a far sì che la capitale divenga un contenitore di idee e valori che, anche se difformi, siano liberi da ogni forma di violenza''.

PALERMO - Non solo la Capitale. C'è molta attesa anche a Palermo per i due cortei previsti nel pomeriggio in centro. Da un lato, alle 16, la marcia antifascista, dall'altro alle 18:30 il comizio di Forza Nuova con la presenza del leader nazionale Roberto Fiore.

Dopo un venerdì di riunioni in Questura, si è messa a punto la macchina organizzativa per la sicurezza: in mattinata scattano i primi divieto di sosta e transito in molte zone del centro. Si annuncia un centro blindatissimo fino a sera. Il governatore siciliano Nello Musumeci si è detto "seriamente preoccupato per il clima di violenza verbale e purtroppo anche fisica che rischia di riportare Palermo è tutta la Sicilia nelle difficoltà che abbiamo vissuto negli della Prima Repubblica".