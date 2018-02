Spara a datore di lavoro e lo uccide

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Un imprenditore di 55 anni è stato ucciso nel tardo pomeriggio a Frignano, piccolo comune in provincia di Caserta. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco esplosi da un suo dipendente, che vive nel suo stesso palazzo in via Roma. L'operaio, 51 anni, è stato fermato dalla polizia.

Tra i due sarebbe nata una violenta lite dopo la consegna, da parte dell'imprenditore, di parte dello stipendio al dipendente. In particolare, a quanto si apprende, dalla busta paga mancava parte dei soldi. Da qui la reazione dell'operaio, che ha esploso i colpi di arma da fuoco, almeno due, che hanno ucciso il 55enne.