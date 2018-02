Discoteca in fiamme: 17 ricoverati

Foto di repertorio (Fotogramma)

E' di 17 ricoverati per intossicazione da fumo, in condizioni non critiche e di 52 persone che si sono autonomamente presentate nei Pronto Soccorso degli ospedali della zona il bilancio di un incendio verificatosi nella notte nella discoteca Disco Art di Desenzano del Garda (Brescia), a quanto riferisce in una nota l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (Areu).

La chiamata, racconta l'Areu, è arrivata all'1,54 di questa notte, sul posto sono state inviate 6 ambulanze ed è intervenuto anche l'elisoccorso di Brescia. Nel locale erano presenti alcune centinaia di persone che sono state fatte evacuare utilizzando anche pulmini messi a disposizione da alcune associazioni.