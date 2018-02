Italia nel freezer, termosifoni accesi più a lungo

Foto di repertorio (Fotogramma)

Prolungamento dell'orario di riscaldamento consentito in diverse città italiane. Da Roma a Livorno passando per Genova, con l'ondata di gelo che si sta abbattendo sulla Penisola, molti sindaci hanno deciso di emanare ordinanze per aumentare le ore di attivazione dei termosifoni passando da 12 a 18 ore nella fascia compresa tra le ore le 5 e le ore 23.

Questo prolungamento durerà fino al perdurare delle condizioni meteorologiche avverse. In alcuni casi è già stato stabilito che sarà possibile tenere accesi gli impianti più a lungo fino al 4 o 5 marzo.

L'accensione straordinaria riguarda anche le scuole. Ma sono già diversi i Comuni che hanno stabilito la chiusura per la giornata di domani in modo da garantire la massima sicurezza degli alunni, dei docenti, del personale ausiliario e di tutti i cittadini.