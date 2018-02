Palo crolla su ponte della Libertà, paura a Venezia

Crolla un palo sul ponte della Libertà che collega Mestre a Venezia. Grande paura e, per fortuna, nessun ferito. Dopo circa 8 ore di lavoro riaperta la viabilità in direzione Venezia. A confermarlo sono i Vigili del Fuoco della città lagunare che, da qualche ora, hanno terminato le operazioni di messa in sicurezza della zona.

Dalle 11:30 circa della mattina, infatti, Venezia era rimasta raggiungibile esclusivamente in treno e - per tutto il giorno - si erano rilevati problemi di traffico in direzione laguna, mentre la carreggiata che portava in direzione Mestre era stata aperta già nel primo pomeriggio.

Disagi anche alle stazioni di Venezia Santa Lucia e Venezia Mestre, con lunghe code alle biglietterie automatiche e persone in difficoltà per raggiungere le destinazioni desiderate. La struttura metallica della segnaletica stradale era caduta trasversalmente sulla carreggiata in direzione della città, all'altezza del pilone 70.