Scossa 3.8 in provincia di Udine

Sismografo (Fotogramma)

Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.8 è stata registrata questa mattina in torno alle 9.16 a Forni di Sopra, in provincia di Udine. La rete sismica nazionale ha individuato il sisma a 1,8 km di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose, ma la scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione.