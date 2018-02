Apocalypse Roma

(Foto Adnkronos)

Treni cancellati, voli a rischio, alberi caduti, scuole chiuse, ore di attesa per i pendolari e difficoltà nella messa in onda di programmi tv. E' il ritratto di una città paralizzata quello della Capitale che questa mattina si è svegliata completamente imbiancata. Nonostante l'allerta meteo annunciata da giorni e il piano neve predisposto dal Campidoglio, Roma si è trovata ancora in difficoltà ad affrontare il maltempo non riuscendo ad impedire disagi negli spostamenti di cittadini e turisti.

TRENI - Nel nodo di Roma e sulle linee che afferiscono nella Capitale, la circolazione ferroviaria è rallentata, riferiscono le Fs, annunciando anche che i clienti di Trenitalia che hanno dovuto rinunciare al loro viaggio sui treni della lunga percorrenza hanno diritto al rimborso integrale del biglietto. Questi in dettaglio i provvedimenti adottati in seguito all'attivazione del piano di emergenza neve e gelo e la situazione della circolazione. Alta velocità: la circolazione è rallentata, con ritardi medi di 150 minuti in entrambe le direzioni. I treni alta velocità da e per Napoli fermano nella stazione di Roma Tiburtina e non a Roma Termini. Intercity: disposte cancellazioni dei collegamenti da e per Roma. Roma - Fiumicino Aeroporto: i collegamenti no stop Leonardo Express procedono con una corsa ogni 30 minuti, i treni della FL1 circolano con una frequenza di un treno ogni ora.

AEREI - Difficoltà anche per i viaggiatori in partenza dagli aeroporti di Ciampino e Fiumicino dove, per alcune ore, si sono registrati forti ritardi dei voli. A Fiumicino è ora ripresa la piena operatività, con tutte le tre piste funzionanti. Lo comunica Adr in una nota. Questo consente allo scalo di accogliere voli dirottati anche da altri aeroporti dove le condizioni di maltempo sono negative, come Napoli. Dalla mattinata sono già partiti/atterrati a Fiumicino oltre 100 voli. Con la piena operatività delle piste e il funzionamento del Piano Anti-Neve sarà possibile accelerare lo smaltimento dei ritardi e delle riprotezioni cumulatisi in mattinata a causa del maltempo.

BUS E TRAM - Disagi sulla rete di superficie del trasporto pubblico si sono registrati oggi a Roma. Alcune linee sono state sospese per impraticabilità delle strade e disagi si sono verificati anche sulla rete dei tram per la caduta di alcuni alberi. La rete metroferroviaria è interamente attiva tranne la tratta extraurbana della ferrovia Roma-Viterbo. La rete tram interamente attiva tranne linea 5; rete bus attiva secondo piano di emergenza programmato

SCUOLE - Il Campidoglio ha stabilito con un'ordinanza anche per domani, martedì 27 febbraio, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, a Roma. "Il provvedimento - si spiega- si è reso necessario dopo i bollettini diffusi oggi dalla Protezione civile regionale: previste gelate molto intense e un forte abbassamento della temperatura che proseguiranno anche nella giornata di domani", conclude.

PROGRAMMI RAI - La neve ha bloccato anche alcuni programmi di intrattenimento Rai con sede nella Capitale, che hanno saltato o ritardato la messa in onda a causa dell'assenza di pubblico, conduttori e personale, impossibilitati a raggiungere gli studi tv.

LA POLEMICA - ''Non è possibile che nel 2018 una metropoli si fermi per una nevicata, tra l'altro ampiamente prevista da diversi giorni", denuncia il Codacons, lamentando "una fortissima riduzione degli autobus in circolazione, dovuta al fatto che possono circolare solo i mezzi dotati di gomme termiche, e il caos più totale sulle strade con ripercussioni dirette per i cittadini, impossibilitati a spostarsi e a raggiungere i luoghi di lavoro". Se la metropolitana non ha smesso di funzionare, infatti, bus e tram sono rimasti quasi fermi.