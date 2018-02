Gelo Italia, temperature fino a -10

(FOTOGRAMMA)

Burian congela l'Italia. Per le prossime ore, infatti, sono previste temperature in ulteriore calo, con valori massimi intorno o di poco superiori allo zero in pianura e fino a -8/-10 gradi a 1.000 metri.

In zona Alto Mugello nevicate e temperature basse, ben al di sotto delle medie del periodo, come anche su tutto il territorio della Città Metropolitana di Firenze.

GHIACCIO - Le strade interessate dalle precipitazioni sono soggette alla formazione di ghiaccio che abbinate alle basse temperature presenti, rende poco efficace anche l'utilizzo del sale che gli operatori stanno spargendo sulle viabilità: si consiglia quindi di avere sempre a bordo le catene anche in presenza di gomme termiche montate.

CATENE - Si ricorda, inoltre, l'obbligo delle dotazioni invernale e cautela alla guida. A seguito di un provvedimento emesso dalla Prefettura di Firenze, a partire dalle 22 di domenica sera e fino a cessate esigenze, è vietata la circolazione di mezzi con massa complessiva superiore a 7.5 tonnellate in tutta la rete viaria della provincia fuori dai centri abitati.